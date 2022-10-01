اتحاد الدواجن: أكثر من 20 ألف مربي مهددون بالإفلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن بمختلف مشتقاتها تواجة أزمة كارثية قد تهدد 20 ألف مربي، مشيرًا إلى توقف عدد من المزارع عن الإنتاج نتيجة قلة العلف ومشتقاته.

وأضاف عناني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القلق يتزايد مع استمرار عدم الإفراج عن شحنات العلف المخزنة في المؤاني؛ نظرا لعدم توافر عملة صعبة للاستيراد أو الإفراج عن المتواجد في المؤاني، لافتًا إلى اشتعال الأسعار في السوق السوداء.

وبحسب قرار المركزي الأخير خلال اجتماع السياسات النقدية، بتثبيت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، فإن هذا من شأنه قطع حالة الاستقرار الحالي بمستويات الأسعار.

ولفت إلى ضرورة توافر التمويل الدولاري البضائع المخزنة بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن المربين يمرون بأزمة كبيرة جدًا عواقبها ستكون وخيمة على المربين والمستهلكين.

وتابع رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن نقص مستلزمات الإنتاج يرجع إلى حجز الذرة والصويا في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية، لذلك هناك تأخير في الأعلاف، مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن خاصة أن مصر تستورد نحو 70% من الأعلاف والمواد الخام لـ صناعة الدواجن مقابل 30% فقط محليا.

وأشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن الكتكوت سعره حاليًا 3.70 بينما تقف تكلفته بـ8 جنيهات، من غاز وكهرباء ومياه وخلافه، محذرًا من الموسم الشتوي اقترب وستزيد فيها نسب النفوق ما يعني ارتفاعا في السعر مبالغ فيه سواء البيض أو الدواجن أو الطيور.