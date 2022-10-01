طارق النبراوي بيوم المهندس المدني: المهندسون أذرع أساسية فيما تشهده مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر التحية لرئيس الوزراء على رعايته ليوم المهندس المدني، والوزراء الحضور، وضيف الحفل المهندس المصري العالمي هاني عازر والذي حضر خصيصًا من ألمانيا لمشاركة شعبة الهندسة المدنية احتفالها.

كما وجه "النبراوي" التهنئة لأبنائه أوائل خريجي كليات الهندسة وأسرهم، وذلك خلال كلمته باحتفالية شعبة الهندسة المدنية بيوم تفوق "المهندس المدني السادس".

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة داعمة لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية قائلًا: نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وإقامة المشروعات القومية، موجهًا الدعوة للجنة الاستشارية بالنقابة وكل مهندسي مصر أن يضعوا نصب أعينهم تعميق الصناعة المحلية.

وأكد "النبراوي" أيضًا على حق كل المهندسين في توجيه النقد لأي مهندس يتولى مسئولية داخل النقابة وإبداء رأيه في أي ملف تتولاه الشعب أو اللجان تحت إشراف هيئة المكتب والمجلس الأعلى.

وشدد نقيب المهندسين على دور النقابة في الوقوف خلف أعضائها قانونيًا واجتماعيًا وتقديم الدعم لهم، موضحًا أن إقرار بدل التفرغ من القضايا الهامة التي تتحرك فيها النقابة الفترة القادمة كونه ملف بالغ الأهمية ولا يجوز أن لا يشهد أية تقدم منذ عشرات السنوات.

وأوضح "النبراوي" أن النقابة تشارك في الحوار الوطني وتؤيده تمامًا، مشيرًا إلى أنه قد تم تقديم ورقة عمل تم التأكيد فيها على عدة مبادئ من بينها أن نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وتعديل قانون نقابة المهندسين، والتأكيد المستمر على ضرورة ابتعاد العمل السياسي عن ممارسة العمل داخل النقابة وكافة النقابات المهنية.

وفيما يخص قضية التعليم الهندسي قال المهندس "طارق النبراوي" أنها على رأس أولوياتنا وهي قضية أمن قومي لمصر ولدينا الإصرار والتحدي للتحرك للأمام دائمًا في هذا الملف لتحقيق آمال وطموحات المهندسين.