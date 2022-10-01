شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الإسلام سبق في قضية التكافل الاجتماعي من خلال فرض الزكاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الوقف يمثل نموذجا راقيا لخدمة المجتمع والمصلحة العامة وليس محصورا في جانب واحد.

تابع شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الأموال التي يلزم بها الإسلام تؤدي إلى خدمة اجتماعية وتحدث حالة من التعاون والتكافل بين أطياف المجتمع.

بيّن مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه توجد نماذج إيجابية في المجتمع ربما لا تحب إظهار عمل الخير، لكن يظهر عملهم في جنازاتهم التي تشهد حضور أعدد كبيرة من الفقراء والمساكين.

أردف شوقي علام، أن الإسلام سبق في قضية التكافل الاجتماعي من خلال فرض الزكاة والعالم لم ينظر لذلك إلا في القرن الـ 20، لافتا إلى أن العديد من الأحكام الشرعية في الإسلام تساعد على تأسيس منظومة من التكافل.