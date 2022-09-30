"عايز أروق على نفسي".. رحلة مباحث الواحات للإيقاع بصبي سرق محل جاره بدهاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على وقع صرخات استغاثة رجل جاوز عمره الخمسين عامًا "إلحقوني اتسرقت" هرع أحد رجال الشرطة بقسم شرطة الواحات ليهدأ من روعه مطالبًا إياه بالتقاط أنفاسه ومن ثم سماع شكواه.

داخل مكتب العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات، جلس الرجل المكلوم يندب حظه العسر ليروي ما حدث لدى توجهه إلى محل عمله "محل بقالة" بإحدى قرى المركز الواقع على بعد 365 كيلومترًا إلى الجنوب الغربى من الجيزة.

بإنصات واهتمام شديدين استمع "أبوزيد" لحديث الرجل الخمسيني مدونًا بعض النقاط ليطمئنه في النهاية "ماتقلقش.. حاجتك هترجع لك يا حاج، اسنتظر تليفون مننا".

توجيهات سريعة من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بمعاينة المحل محل البلاغ، وجمع المعلومات من خلال مصادر الشرطة السرية وفحص كاميرات المراقبة القريبة.

تحريات وحدة مباحث الواحات توصلت إلى أن صبيا أتم عامه الـ16، مقيم بذات المنطقة محل سكن الضحية، وراء ارتكاب الواقعة. تسلل المتهم إلى الداخل عبر النافذة واستولى على ماكينة شحن تابعة لشركة أمان "تحوي رصيد بنحو 2000 جنيه، كمية من السجائر ومبلغ 500 جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وأقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن المسروقات معللا إقدامه على فعلته "عايز أروق على نفسي.. وراقبته وعرفت بيقفل امتى ودخلت من الشباك".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.