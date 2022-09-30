الداخلية تكشف حقيقة استغاثة فتاة من داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" متضمناً وجود فتاة مقيده وسماع صوت إستغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات بحى الاسمرات بالقاهرة

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً وجود فتاة مقيده وسماع صوت إستغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات الكائنة بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة .

وبالإنتقال والفحص تبين قيام (ربه منزل - مقيمة محل البلاغ) بتقييد كريمتها (طالبة - مقيمة بذات العنوان "لايوجد بها إصابات ظاهرية") بقصد " تأديبها " ، وذلك لقيامها بالتعدى بالضرب على شقيقها الأصغر (سن ٥ أعوام) وبسؤال الفتاة أيدت ماجاء بالفحص ورفضت إتهام والدتها بشئ .

تم تحرير الفتاة، وإتخاذ الإجراءات القانونية .