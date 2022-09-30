24 ساعة لم تنم فيها الشرطة.. رحلة إعادة 3 أطفال حضروا إلى حديقة حيوان الجيزة من القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 أطفال أشقاء أكبرهم لم يتجاوز الحادية عشر من عمره، اصطحب أخيه الأصغر وأختهما الرضيعة في رحلة تنزله بعيدا عن مسقط رأسهم بمركز الخصوص محافظة القليوبية. قادتهم أقدامهم إلى حديقة الحيوان بالجيزة لتدب الحسرة في قلب الوالدين وتبدأ رحلة البحث عن ثلاثتهم من قبل العيون الساهرة.

أمس الخميس، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عامل أنه عقب عودته من عمله لمسكنه فوجئ بعدم تواجد أطفاله الثلاثة (ابناه وابنته) أعمارهم (11 و 8 وعامان)، وأنهم معتادى اللهو بالشارع محل إقامتهم أثناء تواجده ووالدتهم بالعمل.

بتكثيف الجهود الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والأمن العام أمكن العثور عليهم بميدان النهضة أمام حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، وبسؤال أحدهم (طالب – 11 سنة) قرر باصطحابه لشقيقيه للتنزه إلا أنهم ضلوا الطريق، ولم يتمكنوا من العودة.

تم تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.