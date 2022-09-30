وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال التطوير أكبر ممشى سياحي في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح، مساء اليوم الجمعة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، وذلك بعد الانتهاء من تطويره ليصبح أكبر ممشي سياحي في مدينة الغردقة وأول متنزه ومكان ترفيهي بها، وذلك في ضوء مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة.

ويمر هذا الممشى من أمام العديد من القرى السياحية والمنشآت الفندقية بالمدينة، ويرتاده يومياً العديد من المصريين والسائحين، وقد تم إنشائه منذ أكثر من 20 عاماً، ويعد من أطول المماشي السياحية في مصر حيث يبلغ طوله نحو 6 آلاف متر.

واكد أحمد عيسى على أهمية أعمال التطوير التي شهدها هذا الممشى السياحي الهام والذي يعد أحد أهم المعالم السياحية المميزة بالمدينة، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على إقامة العديد من المشروعات التجميلية والحضارية والترفيهية بالمقاصد والمدن السياحية المختلفة والتي يكون لها دور كبير في تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين وتحسين التجربة السياحية لهم خلال زيارتهم لمصر.

وأوضح أن محور تحسين التجربة السياحية للسائحين يعتبر أحد أبزر محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023 لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين.

وأوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن أبرز ما شملته عمليات التجميل والتطوير، التي تمت بإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وجود عدد من الأعمال الفنية المختلفة كمتحف مفتوح أمام المواطنين والسائحين، لافتاً إلى أن الممشى يعد أهم وأكبر ممشى سياحي في المدينة لأنه يمر من أمام العديد من الفنادق والقرى السياحية، ويبلغ طوله نحو 6 آلاف متر، مشيراً إلى أن أعمال التطوير حولت الممشى لأكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة، كما أنها لا تقتصر على الشكل الجمالي فقط، حيث تم تطوير شبكات الصرف الصحي ومراكز الخدمة ودورات المياه والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد، كما تم تخصيص مسار لركوب الدراجات وأماكن ترفيهية على امتداد الممشى.

وأكد المحافظ أن كل عمليات التجميل والتطوير التي تجري حالياً في الغردقة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على أعلى مستوى، وتأتي ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وتشمل مرحلته الثالثة، حزمة مشروعات في مختلف القطاعات منها إعادة الوجه الجمالي والحضاري، وتطوير الشواطئ العامة والممشى السياحي، وذلك تزامناً مع عودة وزيادة الحركة السياحية إلى الغردقة، موضحاً أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع كافة مشروعات التطوير في المحافظة، ويقدم كل الدعم لتذليل أية عقبات تواجه مخطط التطوير.

وخلال افتتاح أعمال تطوير الممشى، شاهد السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عرضاً تقديمياً، تم خلاله استعراض مراحل إنشاء وتطوير هذا الممشى السياحي وأبرز أعمال التطوير التي تمت به، كما ألقى العرض الضوء على أبرز المشروعات التي تمت في إطار مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة.