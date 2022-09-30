الأرصاد تكشف حقيقة وصول حرارة السبت إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتشرت عدة أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، بوصول درجة الحرارة غدا السبت، إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدا السبت الأول من أكتوبر، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ناحيتها، أن تصل درجة الحرارة في القاهرة، غدا السبت، إلى 40 رجة مئوية، مؤكدة أن بيانات الطقس ونماذج التنبؤ أكدت أن درجة الحرارة على القاهرة ستكون 36 درجة فقط، وعلى الإسكندرية 33.

ويسود غدا طقس حار رطب على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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