أحزاب الحوار الوطني: لسنا أحزاب سلطة.. والشارع ينتظر مخرجات الحوار الوطني في أسرع وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الجلسة النقاشية السادسة عشر لمنتدى أحزاب الحوار الوطني، التي دعا إليها حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات، ومشاركة الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية برئاسة ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، ومشاركة المستشار روفائيل بولس تواضروس رئيس مصر القومي، والسيد العدلي رئيس حزب شباب مصر، والمستشار محمد فواز رئيس حزب تحيا مصر تحت التأسيس، اجماعا حول ضرورة الإسراع بوتيرة الحوار الوطني، حتى يلمس الرأى العام مخرجاته، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى عكستها أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

وأعلن رؤساء الأحزاب الحاضرون، تمسكهم بدعم الدولة المصرية، والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة، باعتبارها أحزاب سياسية تحمل أجندات وطنية وتدافع عن ثوابت الأمن القومي، التي تخضع سياساتها للتقييم المتوازن والمعارضة والنقد البناء، من منطلق قياس أثر هذه السياسات على حياة المواطن المصري وصالحة.

وشدد رؤساء الأحزاب المشاركون على حقهم في المشاركة والتمثيل المتوازن طبقا لمعايير الكفاءة والخبرة في كل موضوع من الموضوعات المطروحة للنقاش، معربين عن رفضهم لما أعلنه تيار الحركة المدنية من التوافق على تقسيم إدارة الحوار بين أحزاب المعارضة والسلطة.