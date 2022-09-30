الارشيف / أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع المصدرين سبل تعزيز الصادرات المصرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بعض المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، وعبدالحميد الدمرداش رئيس مجلس الحاصلات الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وقال القصير، اليوم إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى ما قيمته 100 مليار دولار، وأضاف أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمصدرين وتقدر دورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي من خلال جلب العملة الأجنبية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا