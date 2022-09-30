وزير النقل من ميناء طوكيو البحري: خطة لإنشاء أرصفة بحرية ومحطات بطول 35 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء طوكيو البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة مناطق تخزين –أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي– مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولي للميناء والتي تشتمل على ارصفة بضائع لنقل البضائع خارج اليابان -ساحة تخزين وتداول الحاويات– ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء.

كما استمع الوزير إلى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر أحد المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياة ـكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الاساطيل من جميع لأنحاء العالم، كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي (إدارة وتشغيل ارصفة التجارة الخارجية الاربعة - ادارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة وتشغيل محطات الركاب والتي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة) كما تبلغ طاقة المحطة في الميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة، ما يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.

وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وتعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر والمشاركة في مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة.​