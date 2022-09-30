مترو الأنفاق: رفع حالة الطوارئ استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية ورفع حالة الطوارئ بالخطين الأول والثاني، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 صباح غد السبت، في المدارس والجامعات، بناء على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني وبضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية أثناء استقلالهم خطوط مترو الأنفاق.

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، إنها تواصل العمل على تطهير وتعقيم كافة القطارات والمحطات والأرصفة وماكينات التذاكر وشبابيك التذاكر وأي مكان تلامسي مع الركاب مع الالتزام والتشديد على ارتداء الكمامة عند الدخول من مداخل محطات مترو الأنفاق بالخط الأول والثاني تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات لقائدي القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، والحرص على مواعيد زمن التقاطر للقطارات بين المحطات، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطين الأول والثاني والمقدر عدد رحلاتها بـ 1090 رحلة يومياً بواقع 488 رحلة بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، أن العمل يبدأ بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة 5:15 صباحاً و حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 مساء، و من محطة محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساء ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:50 مساء، ويتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة انور السادات الساعة 12:15 صباحا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور 11:20 مساء، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:10 مساء.

ومن جهته، أعلن أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أن الاستعدادات شملت الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أى حالات مرضيه مفاجئة والتعامل معها على الفور وتقديم الخدمة بالمجان، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لتواجد وإنتشار شرطة المترو بجميع المحطات مع عمل أكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التي تغطي جميع محطات مترو الأنفاق وذلك لضبط كافة أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور.​