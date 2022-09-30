شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة يقدمون نصائحهم للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج مصر تستطيع الذى يقدمه الإعلامى احمد فايق خلال حلقة اليوم، مجموعة من أوائل الثانوية العامة هم: ساندى معاذ الثانى على الثانوية العامة، وإسلام إبراهيم الرابع على أوائل الثانوية العامة علمى علوم، وندى محمود الرابع مكرر على الثانوية العامة علمى علوم.

وقالت ندى محمود الرابع مكرر على الثانوية العامة علمى علوم: في مثل ها الوقت كنت بحاول اوفق أوقاتى بين وقت المذاكرة والدروس والتمرين على كرة اليد. بينما أكد إسلام إبراهيم أنه كان يحاول أن يفهم طبيعة المناهج الدراسية وان يحاول التدريب على حل المشكلات بعد كل درس من خلال المسائل الموجودة في الكتب، وقالت ساندى إن التطبيق يفتح المدارك، وكانت تحاول أن تحل المسائل من أى مصادر ممكنة.

وأشارت ندى أنها دخلت كلية الهندسة، لأن دراستها ممتعة، وعلى من يدخل الهندسة أن يكون محبا لدراسة الهندسة لأنها دراسة صعبة، وأكدت ساندى أنها تحب القراءة. أما ندى فهى تحب الدراسة السماعية أكثر، بينما قال إسلام إنه يحب أن يتلقى المعلومة بأكثر من طريقة وهى تساعد على تثبيت المعلومة بشكل أكبر.

وأكدت ساندى أنها تبدأ الدراسة بالدروس الصعبة أولا، وكل واحد له طريقة في تحصيل دروسه، بينما قالت ندى إنها تبدأ بالدرس الذى لا تحبه، ولكن إسلام أكد أنه في بداية حماسه يبدأ بالصعب للانتهاء منه.

وتابعت ساندى: عندما أحاول الفصل بعيدا عن الدراسة، أسمع أغانى، وأتابع السوشيال ميديا. بينما قالت ندى إنها تلعب كرة اليد. وقال إسلام إنه يأخذ فاصلا 10 دقائق في كل ساعة بالحديث مع أخوته، ثم يعود إلى المذاكرة مرة أخرى، مشيرا إلى انه دخل كلية طب قصر العينى.