شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العام الدراسى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، انطلاق العام الدراسى اليوم.. «التعليم» تشدد على تحقيق الانضباط.. متابعة وصول الكتب الدراسية لجميع المديريات والمدارس.. تخصيص الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

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ـ انطلاق العام الدراسى اليوم.. «التعليم» تشدد على تحقيق الانضباط.. متابعة وصول الكتب الدراسية لجميع المديريات والمدارس.. تخصيص الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة

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