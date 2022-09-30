شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تعليم الجيزة" يتفقد جاهزية المدرسة السعيدية الثانوية للعام الدراسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الجمعة، المدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، للوقوف على مدى استعداد المدرسة لاستقبال الطلاب فى العام الدارسى الجديد، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتأكد أشرف سلومة خلال الزيارة، من وصول الكتب الدراسية وصيانة معامل الحاسب الآلى ومعامل الأوساط، كما تم التواصل مع إدارة الطب البيطري بالجيزة؛ وذلك للتخلص من الكلاب الضالة الموجودة بصالة المدرسة وذلك لحماية أبنائنا الطلاب، وذلك بحضور عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة ومدير المدرسة السعيدية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدهان السور الخارجى للمدرسة وكتابة عبارات تربوية ورياضية وفنية، وإزالة المخلفات وقص وتهذيب الأشجار وتم التواصل مع هيئة النظافة والتجميل لرفع تلك المخلفات.

وأشار "سلومة" إلى أنه تم الانتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس كما تم استلام 100% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، كما أنه جار العمل علي سد العجز بعدد المدرسين في بعض المدارس من خلال التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك فتح باب التطوع بنظام الحصة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد شدد على المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافه العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه والعمل على ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكلف محافظ الجيزة، بمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصا علي صحة وسلامة الطلاب، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.