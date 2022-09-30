"حرمت يا بابا".. مأساة طفلة عذبها والدها حرقا وضربا حتى الموت بسبب "الثلاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أحد أركان البيت الضيق، احتمت طفلة من مطاردة أبيها لها في محاولة للإفلات من العقاب. "مش هعمل كده تاني، حرمت يا بابا" كررتها الصغيرة مستجدية والدها لكن ارتعاش جسدها الهزيل وبكاءها لم يشفعا لها عند صاحب السجل الإجرامي الذي منحها وصلة تعذيب بالكي تارة وسلك شاحن هاتف تارة أخرى حتى خرت فلذة كبده جثة هامدة.

الفصل قبل الأخير من تلك المأساة دارت أحداثه داخل أحد المستشفيات لدى استقبال جثة طفلة لم تتجاوز الأربع سنوات بها آثار تعذيب (كي بالنار - كدمات).

ما إن خلص الكشف الطبي إلى وجود شبهة جنائية، أبلغ رئيس نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى مأمور قسم شرطة الوراق مع التحفظ على زوجة والد الضحية التي حضرت معها مدعية "البنت أغمى عليها مرة واحدة".

توجيه سريع من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، لضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات القضية كاملة مشددا "حق البنت دي ييجي النهاردة".

انطلق العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم لمناقشة الزوجة وجمع التحريات من قبل ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم هاني مندور.

في أقل من ساعة بدت الصورة واضحة. وصلة تعذيب من قبل الأب لصغيرته كانت كفيلة برحيلها عن عالمنا ليوجه اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد حربي والنقيب أحمد ماهر معاوني مباحث الوراق، من ضبط الأب -له معلومات جنائية - الذي أقر بفعلته مبررا فعلته "كنت بأدبها علشان نبهت عليها متفتحش التلاجة" وأرشد عن الادوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بدفن الصحية وحبس الأب على ذمة التحقيقات.