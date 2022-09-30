ضبط صاحب مصنع مشغولات ذهبية تلاعب بأختام مصلحة الدمغة والموازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة؛ لقيامه بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية، للتهرب من الضرائب.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام صائغ وصاحب مصنع مشغولات ذهبية، مقيم بالقاهرة، بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية، تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة، وإتخاذه من مصنعه الكائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، وأنه احتفظ بداخله بالأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المصنع عثر على 13 قطعة شمع أحمر عليها طبعات مُقلدة لأختام مصلحة الدمغة والموازين، تستخدم في تقليد الأختام على المشغولات الذهبية المصنعة، وكذا ضبط كمية من المشغولات الذهبية تامة الصنع "مختومة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الدمغة والموازين" وزنت 3915 جراما.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقررت اللجنة المختصة أن المضبوطات تم دمغها بطريقة مخالفة للقانون خارج مصلحة الدمغة والموازين؛ وذلك بأختام مقلدة، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة بمبلغ مالي يقارب 3 ملايين جنيه، تمثل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الكمية المضبوطة من المشغولات الذهبية، فضلاً عن قيمتها السوقية البالغ مقدارها 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.