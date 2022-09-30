بـ "هروين وسلاح".. ضبط 3 تجار مخدرات بمنطقة الخليفة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص، حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة الخليفة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وهاتفان محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا، بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.