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شرطة البيئة تضبط 20 سيارة مخالفة في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة كافة، بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها ضبط 20 قضية 17 سيارة سولار – 3 سيارات بنزين) بنطاق محافظة القاهرة.

ونجحت الجهود فى ضبط 4 قضايا (4 مطاعم بنطاق محافظة القليوبية)، بمضبوطات بلغت (130 كيلو جرام عجينة كفتة بدون بيانات مجهولة المصدر ومعبأة ومعدة للتداول - 2٫5 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجزر).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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