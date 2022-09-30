شرطة البيئة تضبط 20 سيارة مخالفة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة كافة، بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها ضبط 20 قضية 17 سيارة سولار – 3 سيارات بنزين) بنطاق محافظة القاهرة.
ونجحت الجهود فى ضبط 4 قضايا (4 مطاعم بنطاق محافظة القليوبية)، بمضبوطات بلغت (130 كيلو جرام عجينة كفتة بدون بيانات مجهولة المصدر ومعبأة ومعدة للتداول - 2٫5 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجزر).