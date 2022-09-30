شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بدء التدريب على مهن حرفية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرين من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية والوادي الجديد، بشأن بدء التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة وصيانة الأجهزة المنزلية للشباب من الجنسين بمراكز التدريب المهنى بالإسكندرية، وإجراء الاختبار النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوادي الجديد في إطار الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في التقرير، أن مراكز التدريب المهني بدأت بتدريب الشباب علي مهن التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالهانوفيل لعدد 18 متدربة، وعلى مهنة صيانه الأجهزة المنزلية لـ 15 متدربا بمركز تدريب الحضرة، مؤكداً أن الدورة التدريبية تستغرق شهرين كاملين لكل ورشة، وفى نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة مع توزيع جوائز على اوائل الخريجين .

اما التقرير الثانى ، اشار فيه احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، إلى انه عقد الاختبارات النهائية للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات من الفتيات بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية بولاق بمركز الخارجة ، في إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".