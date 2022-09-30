شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 75 طن مخلفات بمحيط مدارس الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مركز الواحات البحرية، جهوده بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات داخل وخارج المدارس، استعدادا للعام الدارسي الجديد، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير سبل الراحة للطلاب.

وأسفرت جهود المركز عن رفع حوالي 75 طن مخلفات بمحيط المدارس، وتكثف جهود تمهيد الطرق المؤدية إلى المدارس، مراجعة طفايات الحريق والإنارة ومراجعة أعمال التجديدات والتطوير بالمدارس ورفع أي إشغال.

كما أسفرت الجهود، عن رفع مخلفات القمامة بشوارع عمر بن الخطاب والمستشقي والرئيسي منطقة مدرسة الثانوية العامة والفنية ومدرسة القصر الابتدائية والثانوية التجارية ومدرسة السلام بمنطقة البراني، وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

وينطلق العام الدراسى غدا السبت 1 أكتوبر، فى عدد من المحافظات وهى "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء وبعض مدارس محافظة القاهرة والجيزة، خاصة التابعة للكنيسة، بينما تنتظم الأحد الدراسة فى جميع مدارس الجمهورية وتضم والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح، بإجمالى 25 مليون طالب وطالبة.