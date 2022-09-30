شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية لأول مرة هذا العام و7 تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عن مسارات جديدة هذا العام الدراسى، منها بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية لأول مرة هذا العام الدراسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية دين عصمت، أن هناك 7 جامعات تكنولوجية تبدأ فيها الدراسة هذا العام، وتنضم إلى مسار جديد استحدث فى التعليم المصرى، وكان لدينا 3 جامعات، بالإضافة إلى عدد من البرامج الدراسية المستحدثة فى الذكاء الاصطناعى بعدد من البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك عدد من الجامعات الخاصة الجديدة، تنضم للخدمة هذا العام، مؤكدا أن كل هذه مؤشرات بأن منظومة التعليم العالى أنها من القطاعات الأساسية التى تحظى باهتمام الدول وتعاون كل المؤسسات فى دعم التعليم العالي.