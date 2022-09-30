شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين تفجيرا إرهابيا استهدف مركزا تربويا غرب كابول فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزًا تربويًا فى غرب كابول بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء.

وتقدمت جمهورية مصر العربية ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بخالص التعازى لأسر الضحايا وشعب أفغانستان الشقيق، معربةً عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.



كما أكدت مصر على رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.