شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية غدا بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا السبت، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران الجديد بالعامرية، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن العامرية، الكابلات، نجع ابودومة، كينج مريوط، وذلك من الساعة 6 صباحا، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.