شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ضم روسيا لمناطق أوكرانية "احتيال".. وموسكو ستدفع ثمنا باهظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية، ووصفها بأنها قائمة على "الاحتيال"، وأكد البيت الأبيض أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا بعد إعلان ضمها لمناطق أوكرانية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

يذكر أن اشنطن ودول مجموعة السبع فرضوا عقوبات جديدة "شديدة" على مسئولين روس وقطاع الدفاع بعد إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

كما أعلنت واشنطن أن مجموعة السبع ستفرض عقوبات على أى بلد يدعم روسيا بعد عملية الضم فى أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى زابوريجيا، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال الرئيس بوتين إن المواطنين فى لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.

ولفت الرئيس إلى أن خيار الملايين من تلك المناطق "هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا"، مشددا بأنه يجب أن تحترم كييف قرار اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وتابع قائلا: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد".