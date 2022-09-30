شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنظم منتدى دولى لتعزيز قدرات المجتمع المدنى تجاه تغيرات المناخ.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعد غد الأحد، الثانى من أكتوبر بقاعة الأزهر للمؤتمرات فعاليات المنتدى الدولى الخامس (تعزيز قدرات المجتمع المدنى تجاه التغيرات المناخية) الذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المنتدى ينعقد قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمى (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ويأتى استكمالًا للجهود التى تبذلها جامعة الأزهر فى دعم جهود الدولة فى التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة فى تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية فقد قامت الجامعة بتنظيم المنتدى الدولى الرابع (تغيرات المناخ... أفريقيا فى القلب)، سبقه المؤتمر العلمى الثالث الذى نظمته الجامعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى (تغير المناخ... التحديات – المواجهة).

وأشار صديق، إلى أن الجامعة تدعو خلال هذا المنتدى كافة المعنين من المجتمع المدنى فى تبنى رؤى واضحة وسياسات وأليات قابلة للتنفيذ فى الحفاظ على المناخ ضد كافة أوجه التدمير، ووضع خريطة طريق تكون فى مجموعها مع الرؤى التنموية محور جديد فعال فى برنامج الحكومة (2022-2025) تحت عنوان: النهوض بالمجتمع المدنى للحد من التغيرات المناخية، يتضمن تبنى سياسات وأليات التنفيذ وفقا رؤية مصر 2030 فى الأمن البيئى، ومنهجية الخطة الحضرية الجديدة وكافة التدابير اللينة فى الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، وتعزيز قدرات المجتمع المدنى فى الحد من التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان، والتخفيف من أثار التغير المناخى ومنع آثاره السلبية كحق من حقوق الإنسان، وضمان المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدنى، كما تدعو الجامعة لصياغة برامج جديدة فى إطار حماية الأمن القومى للمجتمع المدنى لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدنى ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والإستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبنى برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكى قادر على المتابعة والتقييم.