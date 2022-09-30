تطوير صناديق استثمار فوائض أموال التأمينات وإدارتها من خلال إدارة متخصصة

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات المؤتمر العربى للتقاعد والتامينات الاجتماعية فى دورة السادسة والذى انعقد على مدار يومين بمدينة السلام شرم الشيخ، وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على أن المؤتمر كان فرصة حقيقية لتبادل الروئ والخبرات بين الدول المشاركة وطرح كافة التحديات التى تواجه أنظمة التقاعد بالدول المختلفة وكذلك تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية العاملة بمجال أنظمة التأمينات والمعاشات لافتا إلى أن المؤتمر قد خرج بمجموعة من التوصيات ومن أهمها:

1.العمل على تطوير المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليكون مظلة متخصصه تضم جميع المؤسسات العاملة فى مجال التأمين الاجتماعى وصناديق التأمين الخاصة ويتولى جمع وتحليل ومشاركة تجارب جميع الدول الأعضاء بهدف تعظيم تبادل المعرفة للمؤسسات الضمان الاجتماعى ونشر الابحاث والدراسات المتخصة فى هذا المجال

2. أهمية نشر الوعى التأمينى للمواطنين، أصحاب الأعمال، أصحاب المعاشات، والمستفيدين وتوضيح أهمية التأمين الاجتماعى بصورة مبسطة بحيث تصل الرسالة التأمينية، وإجراء حوارات مجتمعية مع المتقاعدين وغيرهم من المشتركين وغير المشتركين، لإصلاح أنظمة التقاعد وطرح الحلول البديلة.

3. أهمية إنشاء إدارة استراتيجية بمؤسسات التأمينات الاجتماعية لمواجهة الازمات العالمية وذلك للتغلب عليها والحفاظ على الاستدامة المالية.

4. وضع وتبنى وتنفيذ سياسات واستراتيجيات التحول الرقمى بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية.

5. العمل على تطوير صناديق استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية وإدارتها من خلال إدارة متخصصة تعمل بإحترافية بما يضمن تحقيق عوائد استثمار تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والإسترشاد بتجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الإردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مؤخرًا.

6. العمل على توثيق تجارب النجاح التى تم إستعراضها خلال جلسات المؤتمر مثل تجربة الاصلاح التشريعى والإدارى بجمهورية مصر العربية وتجربة خدمة العملاء ووسائل التواصل بالمملكة العربية السعودية

يذكر أن المؤتمر العربى للتقاعد والتامينات الاجتماعية لأول مرة ينعقد فى أفريقيا وتم اختيار حمهورية مصر العربية لتكون مقر للانعقاد لما لمصر من خبرة عريقة فى مجال التأمين الاجتماعى لمدة تزيد عن 200 عام مما اكتسبها خبرة ودراية لا يستهان بها فى مجال التامينات والمعاشات.