التعليم تصدر قرارًا بشأن نظام التقييم للطلاب من 6 ابتدائى حتى ثانية ثانوى

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2023/2022.

ونص القرار على أن يكون التوجيه الفنى للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل فى تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجوز لمديرى المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسى وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسى للبرنامج الدراسى وفلسفته.

وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى من بداية كل فصل دراسى وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون فى نهاية الفصل الدراسى ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى فى اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب فى سنوات النقل سيكون توزيع درجاته فى كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفى حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التى تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لاتقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تم الاستعانة بها".

واستطرد: "تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسبوعين، والبحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسى وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

واختتم القرار، بأنه سيضاف لإخطار الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز، نقاط تحتاج دعم"، ويتم التقييم من خلال رأى كل من "المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور"، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأى رائد الفصل.