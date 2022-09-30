شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موسم الدراسة بكافة ربوع الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأجهزة الأمنية استعدادها لموسم الدراسة، من خلال عدة خطط أمنية تعتمد على الانتشار الشرطى بمحيط مجمعات المدارس، والدفع بالشرطة النسائية بمحيط مدارس البنات.

وتحرص الداخلية على الدفع برجال المرور فى الطرق والشوارع المؤدية للمداس لمنع أية تكدسات مرورية، فضلا عن التواجد الشرطى المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والتنسيق بين مأمور كل مركز وقسم وإدارة المدارس.

ويبدأ العام الدراسى الجديد السبت 1 أكتوبر وحتى يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، وفيما يلى أهم المعلومات عن العام الدراسى الجديد:

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسى الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسى الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسى الثانى 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير، وفى حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.