شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الجمعة رسميا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، حيث انتهى العمل بالمواعيد الصيفية أمس الخميس 29 سبتمبر، وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر عن وزير التنمية المحلية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس الأخير في شهر سبتمبر.





فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق 10 مساءً بداية 30 سبتمبر الجارى

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل

زيادة التوقيت الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 11 مساء

استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة

فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق 6 مساءً

استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن

تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ