شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربة قطار بضائع عن مسارها بمحطة دمنهور فى البحيرة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محطة قطارات دمنهور صباح اليوم الجمعة خروج عربة قطار بضائع عن مسارها دون أى إصابات.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة شرطة السكة الحديد بخروج العربة رقم 26 من عربات قطار البضائع المتجه إلي الإسماعيلية قادمًا من محطة القباري فى الإسكندرية عن القضبان بمدينة دمنهور

على الفور انتقلت القيادات الأمنية واطقم هيئة السكك الحديدية لرفع العربة الخارجة عن مسارها خلال دقائق دون تعطل خطوط السكك الحديدية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.