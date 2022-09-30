شكرا لقرائتكم خبر عن أول أسبوع دراسة حار جدا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشرقية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة التى تتزامن مع أول أسبوع فى العام الدراسى الجديد ، وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

- انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا .