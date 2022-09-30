مطاردة وتوعد بالقتل.. تفاصيل فيديو استغاثة سيدة هددها سائق بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتتضررها من أحد الأشخاص بالتعرض المستمر لها.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي" تيك توك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتتضررها من قائد إحدى السيارات "محدد" بالتعرض المستمر لها وتهديدها بالقتل.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه وباستدعائها قررت تضررها من سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة؛ لقيامه بالتعدي عليها بالسب والإهانة لسابقة وجود خلافات بينها وبين نجله، قامت على إثرها بالاستعانة بالمارة وتعدوا عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.