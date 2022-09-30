بينها تنفيذ 54 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 143 قطعة سلاح ناري بحوزة 107 متهما، وتنفيذ 54345 حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط 487 قضية مخدرات.

وأثمرت الجهود عن ضبط 29 متهما هاربا، وضبط 9 متهما في أعمال بلطجة ، وضبط 189 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21252 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.