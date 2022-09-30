قطع وأواني يشتبه في أثريتها.. ضبط شخص لتنقيبه عن الآثار بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية ، من ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتم العثور على (حفرة - مجموعة من القطع والأواني الفخارية والحجارة "يشتبه في كونها شواهد أثرية" - الأدوات المستخدمة في الحفر) .

وبمواجهته أقر بأن الحفر والأدوات المضبوطة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار ، وأن المضبوطات من نواتج الحفر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.