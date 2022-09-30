أمن المنافذ: ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و38 قضية في مجال الأمن العام وقضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد وقضيتين في مجال جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة وضبط 1519 مخالفة مرورية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.