ضبط لحوم مفرومة مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مفرمة لحوم بدون ترخيص وتجميع وتخزين لحوم مجهولة المصدر بعين شمس.

كانت شرطة التموين ضبطت صاحب مفرمة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المفرمة بدون ترخيص وتجميع وتخزين كمية قدرها (1,800طن "لحوم مفرومة" - 600 كيلو جرام "دهون") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - ماكينة فرم - ميزان - ديب فريزر) غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المسؤول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بلغت (210 كيلو جرام "كبدة" – 100 كيلو جرام "لحوم مفرومة" – 115 كيلو جرام "عجينة حواوشي") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.