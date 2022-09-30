استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة للمستشفى لتلقي العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لتقديم المساعدة لإحدى السيدات نظراً لظروفها الصحية ونقلها إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من أحد المواطنين لمساعدته في نقل والدته "بالمعاش" وغير قادرة على الحركة نظراً لظروفها الصحية إلى إحدى المستشفيات من محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

ووجه نجل السيدة المريضة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

يأتي ذلك فب إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.