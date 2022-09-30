رفع أسعار 8 سلع.. التموين تصرف مقررات أكتوبر بالزيادات الجديدة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع شهر أكتوبر غدا بعد رفع أسعار 8 منها.

وقالت مصادر بوزراة التموين في تصريحات خاصة لمصراوي، إن السلع التي سيتم رفعها هي الزيت حيت سيتم بيع زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ25 جنيها بدل 23 جنيها، كما سيتم رفع سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك ليتم بيعه بـ20 جنيها بدلا من 18 جنيها، كما يتم بيع الصابون 6 جنيهات ونص الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف.

وأوضحت المصادر أنه سيتم بيع زجاجة الخل بـ5 جنيهات بدلا من 4.25، كما يتم بيع كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، وعلبة السمن الصناعي بـ30 جنيها بدلا من 24 جنيها، والصلصلة بـ6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، وسيتم بيع علبة الجبن ربع كليو بـ 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات، وعلبة الجبن زنة النصف كيلو بـ14 جنيها بدلا من 13.

وأرجعت المصادر أسباب الزيادة للارتفاع في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، حيث إن جميع السلع شهدت ارتفاعا في الأسعار، خاصة السلع التي يعتمد عليها المصريون بشكل كبير في وجباتهم الغذائية.

ويصرف 64 مليون السلع التموينية بواقع 50 جنيها على البطاقة حتى أربعة أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس، كما تصرف 8 ملايين بطاقة زيادة شهرية بواقع 100 جنيه على كل بطاقة في إطار منحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 بداية من الشهر الماضي.