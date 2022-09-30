وزير المواصلات القطري: مصر تشهد إنجازات تنموية ومشروعات استثمارية واعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، مع جاسم بن سيف السليطى وزير المواصلات القطري، على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" فى مونتريال بكندا.

وتبادل الوزيران، الرؤي حول أهم الموضوعات التى تتعلق بتعزيز التعاون المشترك فى مجال الطيران المدني، والدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي وكذلك على المستويين العربي والدولى.

وأكد الفريق محمد عباس حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الدائم، وتوحيد الرؤى مع أشقائها العرب فى كافة المحافل الدولية لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولى، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين مصر وقطر فى مجال الطيران بما يعزز التعاون المشترك من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بينهما، وذلك فى ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية فى مختلف قطاعاتها وبخاصة تنفيذ العديد من المشروعات وإنشاء مطارات جديدة بقطاع الطيران المدني .

ومن جانبه أكد جاسم بن سيف السليطى حرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الثنائية مع مصر فى مجال النقل الجوى، وأعرب عن سعادته بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تنموية جديدة ومشروعات استثمارية واعدة، تسهم فى تحفيز ودفع المزيد من الاستثمارات فى مجال النقل الجوى المصرى.

حضر اللقاء أحمد حافظ سفير مصر بكندا، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصري، والطيار سامح الحفني مندوب مصر الدائم بالإيكاو، وأعضاء الوفدين المصرى والقطرى.