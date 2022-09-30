المولد النبوي الشريف.. "حياة النبي" موضوع خطبة اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بحضور محافظ البحر الأحمر و وفد كبير من كبار الإعلاميين من اتحاد الإذاعات الإسلامية من 13 دولة.

وينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد القرمانى بالعريش، بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة الشيخ ياسر الشرقاوي، وتكون الخطبة حول "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

في الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن سلفُنا الصالح دَرَجَ على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أنه نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

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