المواعيد الشتوية لغلق المقاهي والمطاعم.. بدء التطبيق خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

يبدأ اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والورش والكافيهات.

موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة

يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية بداية من اليوم وهي الجمعة الأخيرة من سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل المقبل.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم

1- تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من القرار يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 10 مساء شتاءً.

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 مساءً شتاءً.

2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاء.

ويتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.

3- تستمر خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

4- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

5- استثنت المادة الخامسة من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

6- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.​