شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن قيام فرق عمل من الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة بزيارات ميدانية للمحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ومدى جاهزية القرى التى يمكن افتتاحها رسمياً خلال الفترة المقبلة، وكذا متابعة موقف استلام وتشغيل المباني والمنشآت التي تم إنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بتوصيل المرافق والتعاقد على العدادات والتأثيث والفرش وتوفير الموارد البشرية ضماناً لتشغيل هذه المنشآت والمبانى الخدمية الجديدة وسرعة دخولها الخدمة.

وقال اللواء هشام آمنة إن فرق العمل للوحدة المركزية لحياة كريمة انتهت من زيارة 12 محافظة وتواصل جولاتها للانتهاء من باقى محافظات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية، وأوضح الوزير أن الزيارات الميدانية تستهدف أيضاً مناقشة جاهزية المحافظات للمرحلة الثانية من خلال الانتهاء من توصيف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات المتعلقة بمشروعات المبادرة الرئاسية وكذلك الانتهاء من حصر وتحديد الأراضى المطلوبة للمشروعات والتنسيق مع جهات التنفيذ لضمان صلاحيتها الفنية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة حتى الآن فى 1477 قرية بمحافظات المرحلة الأولى بلغ نحو 23 ألف مشروع في كل القطاعات الخدمية التي تهم المواطن وذلك في 1477 قرية كما بلغت نسب التنفيذ أكثر من 70%، وهناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركزا في 20 محافظة بالإضافة إلى استهداف نحو 30 قرية من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية)، ومن المتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية مطلع 2023 و يبلغ عدد القرى المستهدفة بها حوالى 1670 قرية لخدمة حوالى 20 مليون مواطن، مشيراً إلى أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات حتى الآن ( 5340 قطعة أرض) ، كما تقوم بتنفيذ حوالي 470 مشروع من مشروعات الإدارة المحلية سيتم نهوها قبل نهاية ديسمبر 2022.

وفى هذا الإطار وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بسرعة موافاة الوزارة بخطة احتياجات مراكز المرحلة الثانية في مشروعات الإدارة المحلية ( أسواق – مواقف – وحدات إطفاء – طرق – كبارى ) وكذلك الحصر الشامل للأراضى والمبانى الخدمية الحكومية في كل قرية من القرى المستهدفة .

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة متابعة جهود كافة المديريات وجهات الولاية بتوصيل العدادات والمرافق للمبانى والمنشآت التي يتم استلامها بشكل فورى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتوجيه وحدات الإدارة المحلية بتذليل أي معوقات وتقديم كافة التصاريح والموافقات المطلوبة في هذا الشأن.