شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح تطوير الممشى السياحى بالغردقة وفندق جديد بحضور وزير السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، أعمال التطوير بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وذلك بعد الانتهاء من تطوير أكبر ممشي سياحي في مدينة الغردقة والذي يعتبر اول متنزه ومكان ترفيهي بمدينة الغردقة وتم انشائه منذ اكثر من 20 عاما.

ويفتتح وزير السياحة والاثار بعد ذلك منتجع سياحي حديد بمنطقة الممشي السياحي ايضا، ويعتبر من فئة الفنادق الخمس نجوم للبالغين فقط "فوق ١٦ سنة" ويشمل على 318 غرفة وجناح باطلالة مباشرة على البحر الآحمر، ويحتوى الفندق على 4 مطاعم عالمية متخصصة.