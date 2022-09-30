شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منتدى الهند للوسطية والحوار: الرئيس السيسى دشن عهدا جديدا بتاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمنتدى الهند للوسطية والحوار الدكتور محمد سليم الندوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دشن عهدا جديدا فى تاريخ مصر، وجعلها منطلقا عالميا للفكر الوسطى المستنير.

جاء ذلك في الرسالة التي تلقاها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من الأمين العام لمنتدى الهند للوسطية والحوار الدكتور محمد سليم الندوي، والذي أعرب فيها عن عميق شكره للرئيس السيسي على رعايته المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الذي عقد في القاهرة يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر"، مؤكدا أن الرئيس السيسي دشن عهدا جديدا في تاريخ مصر، وجعلها منطلقا عالميا للفكر الوسطي المستنير.