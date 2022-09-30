شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة مياه الحوامدية المرشحة وعودة المياه للمناطق المتأثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الإصلاح بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، وإعادة ضخ المياه للمواطنين لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة.

وأكدت الشركة في بيان سابق لها ،انقطاع المياه عن مناطق مدينة الحوامدية، قريتي الشيخ عتمان وأم خنان، نتيجة لحدوث كسر وصلة داخلية بمحطة مياه الحوامدية المرشحة.