شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفير محمد بكر سفير مصر فى طوكيو، ميناء طوكيو البحرى حيث كان فى استقباله رئيس وقيادات الميناء، حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة "مناطق تخزين –أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء والتي تشتمل على ارصفة بضائع لنقل البضائع خارج البابان - ساحة تخزين وتداول الحاويات - ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية" وغيرها من المناطق بالميناء

كما استمع الوزير إلى شرح عن ميناء طوكيو الذى يعتبر أحد المراكز الرائدة في اليابان والذي يخدم أكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن، ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع لأنحاء العالم كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي ( إدارة وتشغيل ارصفة التجارة الخارجية الاربعة - إدارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة و تشغيل محطات الركاب والتي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة ) كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.

وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحريـ حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كل الموانئ البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا الى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم فى مصر والمشاركة فى مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول مثل ( منشآت/ أرصفة حطات/معدات/الوحدات المتحركة /......) للدولة المصرية ليس للمشغل اى حقوق عليها لافتا الى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في ادارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الالمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة الى التعاون مع موانئ ابوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي .







جانب من جولة وزير النقل



جانب من جولة وزير النقل



جانب من جولة وزير النقل