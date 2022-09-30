سيارة نقل تدهس شابين داخل توك توك في الوارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم مروع بمنطقة الوراق شمال الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين أسفل الدائري.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين أن سيارة نقل دهست شابين اثنين يستقلان مركبة توك توك، مما أسفر عن مصرعهما وتهشم المركبة ذات الثلاث عجلات بالكامل.

جرى التحفظ على قائد السيارة النقل، وإيداع الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.