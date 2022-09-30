"٣ طوابق من اللهب".. حالات اختناق في حريق عقار يحوي مخزنا للاسفنج بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا شب داخل عقار مكون من ٣ طوابق يحوي مخزنا للاسفنج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بجوار مسجد الصيفي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٩ سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار يحوي كميات من الاسفنج، وعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

جهود الحماية المدنية كللت بالنجاح، وتم السيطرة على الحريق مع وجود حالات اختناق جرى إسعافها بموقع الحادث.

نفس رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.