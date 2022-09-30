​تكرار زيارة السائح وتوفير فرص عمل.. 10 معلومات عن خطة السياحة لزيادة الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إطلاق خطة استراتيجية وطنية للسياحة المصرية في الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأكد وزير الآثار، في تصريحات صحفية، أن الدولة تستهدف رفع معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة تتراوح بين 25 لـ 30% خلال 2023.

واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية على النحو التالي:

- زيادة الحركة السياحة الوافدة إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية من مختلف الأسواق المستهدفة.

- العمل على زيادة الإيرادات الناتجة عن الحركة السياحية الوافدة.

- زيادة فرص العمل والتوظيف، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين.

- العمل على ملف تحسين تجربة السائح في مصر وتكرار زيارته مرة أخرى.

- تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي.

- العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي.

- تعظيم حجم التعاون والتنسيق القائم مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

- رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

- إتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية بما يسهم في جذب المزيد من السائحين لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

- خلق أنماط ومنتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من الشرائح المختلفة من السائحين مثل الاهتمام بالسياحة العلاجية والاستشفائية.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران المدني ومحافظ القاهرة، وعدد من سفراء دول العالم، أجروا جولة داخل المتحف المصري بالتحرير، يوم الثلاثاء الماضي، احتفالا بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك الرموز المصرية القديمة، واحتفالا بيوم السياحة العالمي.